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Сегодня, 04:55

«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси». Шестеркин признан второй звездой

«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» потерпели поражнеие от «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ — 2:3. Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел на льду 39 минут 55 секунд и отразил 20 из 21 броска по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

В другой встрече «Питтсбург» выиграл у «Баффало» (3:1). Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился, как и Виктор Неучев с Никитой Новиковым в составе «Сэйбрз».

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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