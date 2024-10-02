«Рейнджерс» c Шестеркиным и Панариным победили «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» дома обыграли «Нью-Джерси» в выставочном матче НХЛ — 5:4.

У хозяев забили Каапо Какко, Коннор Маккей, Винс Трочек, Адам Эдстрем и Виктор Манчини. У гостей сделал дубль Кевин Лабанк, по одному голу у Якуба Зборжила и Брайана Халонена. Российский защитник «Девилз» Данил Мисюль сделал результативную передачу.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел в стартовом составе, отыграл два периода и отразил 16 из 18 бросков. Российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин принял участие в матче и не отличился результативными действиями.

«Рейнджерс» проведут следующий предсезонный матч 5 октября против «Айлендерс», «Нью-Джерси» 4 октября встретится с «Филадельфией».