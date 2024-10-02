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Сегодня, 04:48

«Рейнджерс» c Шестеркиным и Панариным победили «Нью-Джерси»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images
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«Рейнджерс» дома обыграли «Нью-Джерси» в выставочном матче НХЛ — 5:4.

У хозяев забили Каапо Какко, Коннор Маккей, Винс Трочек, Адам Эдстрем и Виктор Манчини. У гостей сделал дубль Кевин Лабанк, по одному голу у Якуба Зборжила и Брайана Халонена. Российский защитник «Девилз» Данил Мисюль сделал результативную передачу.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел в стартовом составе, отыграл два периода и отразил 16 из 18 бросков. Российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин принял участие в матче и не отличился результативными действиями.

«Рейнджерс» проведут следующий предсезонный матч 5 октября против «Айлендерс», «Нью-Джерси» 4 октября встретится с «Филадельфией».

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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