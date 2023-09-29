«Рейнджерс» и «Нью-Джерси» сыграют в выставочном матче НХЛ

«Рейнджерс» и «Нью-Джерси» сыграют в рамках предсезонной серии клубов НХЛ в пятницу, 29 сентября. Матч пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден». Начало игры — в 2.00 по московскому времени.

Матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» можно посмотреть в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир доступен, например, на этой странице или в этом плеере.

За «Рейнджерс» выступают два российских хоккеиста — вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. В составе «Нью-Джерси» играет защитник Даниил Мисюль.

«Рейнджерс» и «Нью-Джерси» в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 встретились друг с другом в первом раунде Восточной конференции. «Дэвилз» победили финалиста конференции-2022 со счетом 4-3.