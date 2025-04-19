«Рейнджерс» объявили об увольнении Лавиолетта

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Также клуб покинул помощник главного тренера Фил Хаусли.

«Сегодня я сообщил Питеру Лавиолетту и Филу Хаусли, что мы меняем тренерский штаб. Я хочу поблагодарить их обоих и пожелать им и их семьям всего наилучшего в будущем. Питер — первоклассный специалист, как в профессиональном, так и в личном плане, и я искренне благодарен ему за страсть и преданность «Рейнджерс» в качестве главного тренера», — заявил президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.

60-летний американец возглавлял команду с 2023 года. В сезоне-2024/25 «Рейнджерс» заняли 11-е место в Восточной конференции НХЛ и не сумели выйти в плей-офф.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» под руководством Лавиолетта стали победителями регулярного чемпионата НХЛ и дошли до полуфинала Кубка Стэнли.