«Рейнджерс» опубликовали видео с хлебом к 100 очкам Панарина в сезоне

Пресс-служба «Рейнджерс» опубликовала забавный ролик, после того как российский нападающий команды Артемий Панарин набрал 100-е очко в текущем сезоне НХЛ.

27 марта Панарин сделал три голевые передачи в игре с «Филадельфией» (6:5 ОТ). Первый результативный пас 32-летнего россиянина в этом матче принес ему 100-е очко в сезоне. После этого «Рейнджерс» опубликовали видео с хлебом в духовке и цифрой 100.

Всего в текущем сезоне Панарин сыграл за «Рейнджерс» 72 матча и набрал 102 (43+59) очка. Команда из Нью-Йорка первой в этом сезоне гарантировала себе выход в плей-офф НХЛ.