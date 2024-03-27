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НХЛ

27 марта, 09:56

«Рейнджерс» опубликовали видео с хлебом к 100 очкам Панарина в сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеист Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Пресс-служба «Рейнджерс» опубликовала забавный ролик, после того как российский нападающий команды Артемий Панарин набрал 100-е очко в текущем сезоне НХЛ.

27 марта Панарин сделал три голевые передачи в игре с «Филадельфией» (6:5 ОТ). Первый результативный пас 32-летнего россиянина в этом матче принес ему 100-е очко в сезоне. После этого «Рейнджерс» опубликовали видео с хлебом в духовке и цифрой 100.

Всего в текущем сезоне Панарин сыграл за «Рейнджерс» 72 матча и набрал 102 (43+59) очка. Команда из Нью-Йорка первой в этом сезоне гарантировала себе выход в плей-офф НХЛ.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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