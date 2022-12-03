«Рейнджерс» в овертайме уступили «Оттаве», Кравцов забил первый гол в сезоне

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступили «Оттаве» со счетом 2:3.

На шайбы Виталия Кравцова и Мики Зибанежада гости ответили голами Тима Штюцле и Брэди Ткачака, который перевел матч в овертайм и забил победный гол. Форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 34 броска.

После этого матча «Рейнджерс» с 27 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 19 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кравцов — 1 (Панарин, Фокс), 10:31 — 1:0. Штюцле — 9 (бол., Ткачак, Дебринкэт), 32:16 — 1:1. Зибанежад — 12 (Крайдер, Шнайдер), 46:03 — 2:1. Ткачак — 10 (Шабо), 59:11 — 2:2. Ткачак — 11 (Шабо), 64:42 — 2:3.

Вратари: Шестеркин — Тэлбот (58:23 — 59:11).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 27 (9+6+10+2) — 37 (9+11+14+3).

Наши: Кравцов (12.22/1/+1), Панарин (18.37/2/0) — Зайцев (13.38/0/0), Зуб (20.33/0/-1).

3 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.