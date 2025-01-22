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Сегодня, 05:47

«Рейнджерс» разгромили «Оттаву», Шестеркин сделал 20 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Рейнджерс» на своем льду переиграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Заброшенными шайбами отметились Артур Калиев, Мэтт Ремпе, Алексис Лафренье, Уилл Куилль и Артемий Панарин. Российский форвард забил 20-й гол за сезон и достиг отметки в 49 (20+29) очков.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 20 из 20 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 50 очков в 47 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке — 52 очка в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Оттава» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Лафренье — 13 (Трочек, Фокс), 18:48 — 1:0. Калиев — 2 (Вааканайнен, Шнайдер), 21:50 — 2:0. Ремпе — 1 (Эдстрем, Кэррик), 43:34 — 3:0. Панарин — 20 (бол., Фокс, Зибанежад), 49:01 — 4:0. Куилль — 13 (бол., Лафренье, Миллер), 49:57 — 5:0.

Вратари: Шестеркин — Мериляйнен (Форсберг, 25:31).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 29 (10+10+9) — 20 (5+7+8).

Наши: Панарин (18.23/5/+1) — Зуб (22.10/1/-1).

22 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17662 зрителя.

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Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
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