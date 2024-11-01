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Сегодня, 21:20

«Рейнджерс» — «Оттава»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз» встретятся в матче НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Getty Images
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«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 2 ноября. Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и начнется в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

С основными событиями игры «Рейнджерс» — «Оттава» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды провели по 9 игр в регулярном чемпионате НХЛ, «Оттава» набрала 10 очков, «Рейнджерс» — 13. В предыдущих матчах ньюйоркцы проиграли «Вашингтону» (3:5), а «Сенаторз» победили «Сент-Луис» (8:1).

Предыдущая очная встреча команд состоялась в апреле и завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:0.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз

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