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Сегодня, 04:38

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург». Панарин и Тарасенко сделали по голевой передаче

Евгений Козинов
Корреспондент
17 марта. «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российские нападающий Владимир Тарасенко и Артемий Панарин поучаствовали в первом голе хозяев, записав на свой счет по голевой передаче.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Зибанежад — 35 (Панарин, Тарасенко), 2:51 — 1:0. Ракелль — 24 (Кросби), 34:40 — 1:1. Мотт — 4, 36:53 — 2:1. Гюнцель — 30 (Кросби, Ракелль), 49:09 — 2:2. Крайдер — 29 (Фокс, Кейн), 51:45 — 3:2. Крайдер — 30 (п.в., Трочек, Зибанежад), 59:10 — 4:2.

Вратари: Шестеркин — Джерри (58:36 — 59:10, 59:16).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 35 (12+9+14) — 32 (7+11+14).

Наши: Панарин (18.17/2/0), Тарасенко (16.44/3/0) — Малкин (19.30/0/-1).

17 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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