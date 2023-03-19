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НХЛ

Сегодня, 05:40

«Рейнджерс» разгромили «Питтсбург», Панарин оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Питтсбург» со счетом 6:0.

Дубль оформил Артемий Панарин, Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 33 броска.

После этого матча «Рейнджерс» с 90 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 78 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Голы: Зибанежад — 36 (Труба, Миллер), 5:10 — 1:0. Панарин — 21 (бол., Фокс), 19:49 — 2:0. Тарасенко — 15 (Зибанежад, Миллер), 23:54 — 3:0. Крайдер — 31 (Кейн, Трочек), 26:43 — 4:0. Труба — 8 (Тарасенко, Зибанежад), 28:39 — 5:0. Панарин — 22 (Кейн, Хытил), 36:38 — 6:0.

Вратари: Шестеркин — Джерри (Десмит, 26:43).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 24 (12+8+4) — 33 (15+10+8).

Наши: Панарин (15.32/2/+4), Тарасенко (13.26/4/+3) — Малкин (16.23/2/0).

19 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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