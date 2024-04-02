«Рейнджерс» уступили «Питтсбургу», Шестеркин отразил 16 бросков

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Питтсбургу» со счетом 2:5.

В составе хозяев отличились Каапо Какко и Джек Рославик, Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 19. У «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал Сидни Кросби, дубль оформил Брайан Раст, еще один гол на счету Эмиля Бемстрема.

После этого матча «Рейнджерс» со 104 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 77 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)

Голы: Раст — 24 (Кросби, Смит), 0:18 — 0:1. Кросби — 36 (Жозеф, Летанг), 10:39 — 0:2. Бемстрем — 7 (Пулюярви), 49:51 — 0:3. Какко — 12 (Фокс, Панарин), 50:42 — 1:3. Рословик — 8 (Зибанежад), 56:53 — 2:3. Раст — 25 (п.в., Картер, Летанг), 57:21 — 2:4. Кросби — 37 (п.в.), 59:15 — 2:5.

Вратари: Шестеркин — Неделькович.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (10+11+9) — 22 (6+8+8).

Наши: Панарин (23.02/5/-3) — Малкин (17.34/1/0).

2 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.