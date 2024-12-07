«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга», Панарин набрал 3 очка

«Рейнджерс» победили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. Всего в этом сезоне 33-летний россиянин набрал 32 (15+17) очка.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 29 очками в 25 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке — 26 очков в 28 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Лизотт — 5 (Гласс, Карлссон), 26:19 — 0:1. Панарин — 14 (Лафренье, Трочек), 27:28 — 1:1. Панарин — 15 (Трочек, Шнайдер), 39:58 — 2:1. Томасино — 3 (Бантинг, Петтерссон), 48:29 — 2:2. Смит — 4 (Зибанежад, Крайдер), 49:53 — 3:2. Трочек — 7 (Лафренье, Панарин), 58:22 — 4:2.

Вратари: Шестеркин — Неделькович.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (10+14+8) — 20 (6+9+5).

Наши: Панарин (20.52/3/+2) — Малкин (17.08/2/-1).

7 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.