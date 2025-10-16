«Рейнджерс» планируют подписать с Панариным краткосрочный контракт

16 октября, 13:02
«Нью-Йорк Рейнджерс» планируют подписать краткосрочный контракт с российским нападающим Артемием Панариным, сообщил журналист Элиотт Фридман на телеканале Sportsnet.
«Представители «Рейнджерс» спросили Панарина, не хотел ли бы он пойти на сделку по примеру словенца Анже Копитара. Ответ был: нет. Считают ли «Рейнджерс» разумным то, что просит Панарин, учитывая его игру? Очевидно, они хотели бы подписать с ним краткосрочный контракт».
Два года назад Копитар пошел на снижение зарплаты, чтобы клуб мог привлечь сильных игроков и продолжить борьбу за Кубок Стэнли. 33-летний Панарин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.
В этом сезоне, сыграв 5 матчей, он отметился 2 голевыми передачами.
Женек10
Ну во-первых ЛАК для Копитара значит явно больше, чем Рейнджерс для Панары. Во-вторых возраст. Но нужно ли вообще его продлевать ?
17.10.2025
fell62
пойдет на обмен...
17.10.2025
Neil
Ух, уже 33. А насчёт контракта, никакого понижения.
16.10.2025
Андрей Андрей
В позапрошлом сезоне загнали команду так,что ни у кого игра не идет,а теперь предлагают за шапку соли батрачить.
16.10.2025
андр
Если речь идет о 7 млн (как Копитар), то с какого перепуга еще не старый Артемий должен получать меньше, например, стоячего Овечкина. Его контракт-его дело.
16.10.2025