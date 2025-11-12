«Рейнджерс» подписали экс-вратаря ЦСКА Мартина и поместили на драфт отказов для отправки в АХЛ

Бывший голкипер ЦСКА Спенсер Мартин подписал контракт с «Рейнджерс», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на два сезона. Сразу после подписания контракта клуб НХЛ выставил Мартина на драфт отказов, чтобы отправить в свой фарм-клуб «Хартфорд» в АХЛ.

11 ноября контракт с Мартином расторг ЦСКА, за который он выступал с лета 2025 года.

В сезоне-2025/26 Мартин провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.