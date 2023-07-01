«Рейнджерс» подписали контракт на год с Блэйком Уилером

«Рейнджерс» объявили о заключении контракта с нападающим Блэйком Уилером.

36-летний американец заключил соглашение с клубом из Нью-Йорка на один год. По данным издания Daily Faceoff, хоккеист гарантированно получит 800 тысяч долларов и может заработать еще 300 тысяч благодаря бонусам за игру.

Предыдущей командой Уилера был «Виннипег», за который он выступал с 2011 года. В сезоне-2022/23 форвард набрал 55 (16+39) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также 6 (2+4) очка в 5 играх плей-офф.