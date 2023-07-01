«Рейнджерс» подписали однолетний контракт с вратарем Куиком

«Рейнджерс» заключили контракт с вратарем Джонатаном Куиком. Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, за который игрок заработает 825 тысяч долларов.

В этом году Куик был обменян из «Лос-Анджелеса», за который играл всю свою карьеру в НХЛ, в «Вегас» и стал с «Голден Найтс» обладателем Кубка Стэнли.

Всего Джонатан выиграл три кубка в своей карьере, два из которых — с «Кингз».

В прошлом сезоне он провел 31 матч в составе «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате, в среднем пропуская по 3,5 шайб за игру и имея процент отраженных бросок 87,5. За «Вегас» на его счету 10 игр, в среднем 3,13 пропущенных и процент 90,7.