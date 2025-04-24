«Рейнджерс» продлили контракт с генменеджером после невыхода в Кубок Стэнли и увольнения Лавиолетта

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба НХЛ.

48-летний специалист является генменеджером и президентом клуба с мая 2021 года.

«Для меня большая часть подписать этот контракт и продолжить работу в команде, за которую я болел с детства. Как я и сказал, когда начинал работать, в хоккее нет более особенной организации, так что я с нетерпением жду продолжения работы в межсезонье, чтобы помочь клубу достичь целей в следующем сезоне и в ближайшие годы», — заявил Друри.

19 апреля клуб объявил об увольнении главного тренера команды Питера Лавиолетта. «Рейнджерс» заняли 11-е место в Восточной конференции НХЛ и не сумели выйти в плей-офф.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» под руководством Лавиолетта стали победителями регулярного чемпионата НХЛ и дошли до полуфинала Кубка Стэнли.