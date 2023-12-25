«Рейнджерс»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

«Рейнджерс» проведет шесть матчей в НХЛ с 25 декабря по 7 января

С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Рейнджерс» проведет шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «СЭ» публикует информацию о расписании игр клуба из Нью-Йорка. Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями встреч НХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание и время начала матчей «Рейнджерс» в новогодние праздники с 25 декабря по 7 января

28 декабря 2023 года. 03:00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»

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30 декабря 2023 года. 03:00. «Флорида» — «Рейнджерс»

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31 декабря 2023 года. 03:00. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

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3 января 2024 года. 03:00. «Рейнджерс» — «Каролина»

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5 января 2024 года. 03:00. «Рейнджерс» — «Чикаго»

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7 января 2024 года. 03:00. «Монреаль» — «Рейнджерс»

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