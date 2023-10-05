«Рейнджерс»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Нью-Йорк Рейнджерс»

Город: Нью-Йорк (США)

Год основания: 1926

Главный тренер: Питер Лавиолетт

Капитан: Джейкоб Труба

Домашняя арена (вместимость): Мэдисон-сквер-гарден (18 200)

Конференция: Восточная

Дивизион: Центральный

« Рейнджерс »: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Рейнджерс» является первой американской командой НХЛ, выигравшей Кубок Стэнли. История клуба начинается с 1924 года, когда в составе лиги было всего шесть команд. «Нью-Йорк» становился обладателем Кубка Стэнли 1928, 1933, 1940 и 1994 годов.

В сезоне 2022/2023 «Рейнджерс» занял третье место в Столичном дивизионе регулярного чемпионата НХЛ. В первом раунде плей-офф клуб проиграл «Нью-Джерси».

" Рейнджерс ": календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

"Рейнджерс" проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб в регулярном чемпионате НХЛ на выезде сыграет против «Баффало» на арене «Кибэнк-центр» в Буффало. Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Нью-Йорк» встретятся с «Оттавой» во вторник, 16 апреля (начало — 02.30 мск).

«Рейнджерс»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября, пятница. 02:00 «Баффало» — «Рейнджерс»

15 октября, воскресенье. 02:00. «Коламбус» — «Рейнджерс»

17 октября, вторник. 02:00. «Рейнджерс» — «Аризона»

20 октября, пятница. 02:00. «Рейнджерс» - «Нэшвилл»

22 октября, воскресенье. 05:00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»

25 октября, среда. 04:45. «Калгари» — «Рейнджерс»

27 октября, пятница. 04:00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

29 октября, воскресенье. 05:00. «Ванкувер» — «Рейнджерс»

31 октября, вторник. 02:30. «Виннипег» — «Рейнджерс»

Календарь матчей «Рейнджерс» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер « Рейнджерс »

Питер Лавиолетт (58 лет) перешел на тренерскую работу в 1997 году. В разные годы специалист возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Вашингтон». В июне 2023 года он был назначен на пост главного тренера «Рейнджерс», который стал шестой командой Лавиолетта в НХЛ.

Российские хоккеисты «Рейнджерс»

Игорь Шестеркин (вратарь)

Артемий Панарин (нападающий)

«Рейнджерс»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»