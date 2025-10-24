«Сан-Хосе» в овертайме победил «Рейнджерс», Орлов сделал две голевые передачи

24 октября, 04:49
«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 ОТ.
У команды из Нью-Йорка три шайбы забросил Тэйлор Рэддиш, а также по голу забили Мика Зибанежад и Юусо Пярссинен. У «акул» дубль оформил Уилл Смит, хет-трик на свой счет записал Маклин Селебрини и одну шайбу забросил Адам Годетт.
Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов в этой игре сделал две голевые передачи. У него теперь 7 (0+7) очков в этом сезоне.
«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне и с 4 очками в 7 матчах занимает 15-е место в Западной конфернеции. «Рейнджерс» идут на 9-й строчке в Восточной конференции — 8 очков в 9 играх.
Maks
Так играли против одной из слабейших команд лиги.
24.10.2025
Maks
Чикаго похоже оторвались от Сан-Хосе, эти так и остаются аутсайдером. Просто НЙР в полной заднице, лежат на дне.
24.10.2025
Hellraiser
Рейнджерс, словно, сказали своим болельщикам: не нравится домашняя засуха, получайте голевое изобилие.
24.10.2025
Андрей Андрей
они решили показать:кто у Макса Горького " На дне " хозяин.
24.10.2025
Андрей Андрей
Шестеркину надоело прикрывать балаган,18:24.
24.10.2025
Андрей Андрей
Когда в Нью Йорке начнутся обмены?
24.10.2025
Алексей Х
Есть тут специалисты? Поясните дилетанту, пожалуйста, Сан-Хосе и Чикаго собрались в плей-офф, или происходит нечто странное?))
24.10.2025