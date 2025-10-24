«Сан-Хосе» в овертайме победил «Рейнджерс», Орлов сделал две голевые передачи

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 ОТ.

У команды из Нью-Йорка три шайбы забросил Тэйлор Рэддиш, а также по голу забили Мика Зибанежад и Юусо Пярссинен. У «акул» дубль оформил Уилл Смит, хет-трик на свой счет записал Маклин Селебрини и одну шайбу забросил Адам Годетт.

Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов в этой игре сделал две голевые передачи. У него теперь 7 (0+7) очков в этом сезоне.

«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне и с 4 очками в 7 матчах занимает 15-е место в Западной конфернеции. «Рейнджерс» идут на 9-й строчке в Восточной конференции — 8 очков в 9 играх.