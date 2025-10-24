Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

24 октября, 04:49

«Сан-Хосе» в овертайме победил «Рейнджерс», Орлов сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 ОТ.

У команды из Нью-Йорка три шайбы забросил Тэйлор Рэддиш, а также по голу забили Мика Зибанежад и Юусо Пярссинен. У «акул» дубль оформил Уилл Смит, хет-трик на свой счет записал Маклин Селебрини и одну шайбу забросил Адам Годетт.

Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов в этой игре сделал две голевые передачи. У него теперь 7 (0+7) очков в этом сезоне.

«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне и с 4 очками в 7 матчах занимает 15-е место в Западной конфернеции. «Рейнджерс» идут на 9-й строчке в Восточной конференции — 8 очков в 9 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 02:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Сан-Хосе
7

  • Maks

    Так играли против одной из слабейших команд лиги.

    24.10.2025

  • Maks

    Чикаго похоже оторвались от Сан-Хосе, эти так и остаются аутсайдером. Просто НЙР в полной заднице, лежат на дне.

    24.10.2025

  • Hellraiser

    Рейнджерс, словно, сказали своим болельщикам: не нравится домашняя засуха, получайте голевое изобилие.

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    они решили показать:кто у Макса Горького " На дне " хозяин.

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    Шестеркину надоело прикрывать балаган,18:24.

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    Когда в Нью Йорке начнутся обмены?

    24.10.2025

  • Алексей Х

    Есть тут специалисты? Поясните дилетанту, пожалуйста, Сан-Хосе и Чикаго собрались в плей-офф, или происходит нечто странное?))

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
    ХК Сан-Хосе Шаркс
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя