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Сегодня, 05:36

«Рейнджерс» победили «Сан-Хосе», Панарин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин делает бросок по воротам соперника.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Рейнджерс» выиграли у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий нью-йоркской команды Артемий Панарин сделал одну голевую передачу. Всего у него в этом сезоне 23 (10+13) очков.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 21 очком занимают 6-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Лильегрен — 1 (Канин, Штурм), 2:51 — 0:1. Зибанежад — 3 (Фокс, Смит), 31:41 — 1:1. Веси — 2 (Кэррик), 33:15 — 2:1. Трочек — 4 (Панарин, Лафренье), 36:21 — 3:1. Зеттерлунд — 7 (бол., Эклунд, Тоффоли), 59:33 — 3:2.

Вратари: Шестеркин — Блэквуд.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (7+16+12) — 27 (9+6+12).

Наши: Панарин (20.23/5/+1) — -.

15 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс

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