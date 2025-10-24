«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» выиграл у «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

У гостей забили Маклин Селебрини (трижды), Уилл Смит (дважды) и Адам Годетт. В составе «Рейнджерс» хет-трик на счету Тэйлора Рэддиша, по голу забили Мика Зибанежад и Юусо Пярссинен.

«Сан-Хосе» занимает 15-е место в таблице Западной конференции (семь матчей, четыре очка). «Рейнджерс» идут девятом месте в Западной конференции (девять матчей, восемь очков).

