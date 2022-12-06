«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис», у Панарина два ассиста

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сент-Луис» со счетом 6:4.

В составе команды из Нью-Йорка две результативные передачи оформил Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин отразил 25 бросков. У «блюзменов» шайбы забросили Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, у Ивана Барбашева ассист.

После этого матча «Рейнджерс» с 29 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 22 очками — на 12-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)

Голы: Шнайдер — 3 (Готье), 17:14 — 1:0. Бучневич — 9 (Ледди, Томас), 18:24 — 1:1. Фокс — 7 (бол., Панарин, Трочек), 19:32 — 2:1. Тарасенко — 7, 20:12 — 2:2. Трочек — 9 (Панарин, Труба), 21:07 — 3:2. Кайру — 10 (бол., Фолк, Барбашев), 31:04 — 3:3. О`Райлли — 8 (Шенн, Кайру), 32:35 — 3:4. Миллер — 1 (Лафренье), 44:48 — 4:4. Лафренье — 4 (Зибанежад), 48:16 — 5:4. Крайдер — 13 (мен.), 54:04 — 6:4.

Вратари: Шестеркин — Биннингтон (53:21 — 53:39, 57:05).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 24 (6+6+12) — 29 (9+13+7).

Наши: Кравцов (13.59/1/+1), Панарин (17.53/0/+1) — Барбашев (11.31/3/-2), Бучневич (20.18/4/+2), Тарасенко (18.31/1/+2).

6 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16 682 зрителя.