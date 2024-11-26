«Рейнджерс» уступили «Сент-Луису» и продлили серию поражений до трех матчей

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступили «Сент-Луису» со счетом 2:5.

В составе хозяев дубль оформил Уильям Куилль, вратарь Игорь Шестеркин отразил 38 бросков из 42. У гостей дубль на счету Карла Болдука, еще по шайбе забросили Джордан Кайру, Брэйден Шенн и Павел Бучневич, забивший в пустые ворота.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не набрал результативных баллов. На его счету 26 (12+16) очков в 20 матчах сезона.

«Рейнджерс» продлили серию поражений до трех матчей и с 25 очками расположились на пятом месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 21 очком — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Куилль — 8 (Какко, Джонс), 8:47 — 1:0. Кайру — 7 (Шенн), 11:45 — 1:1. Болдюк — 1 (Факса, Холлоуэй), 24:30 — 1:2. Куилль — 9 (Зибанежад, Берард), 27:20 — 2:2. Шенн — 4 (Перунович), 41:12 — 2:3. Болдюк — 2 (Парэйко, Холлоуэй), 48:25 — 2:4. Бучневич — 6 (п.в., Сундквист, Сутер), 57:15 — 2:5.

Вратари: Шестеркин (56:47 — 57:15) — Хофер.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (14+8+7) — 43 (15+16+12).

Наши: Панарин (21.08/2/-2) — Бучневич (16.51/4/+1), Торопченко (12.50/1/0).

26 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.