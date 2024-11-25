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25 ноября, 23:10

«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Рейнджерс» сыграет с «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате НХЛ 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото Global Look Press
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«Рейнджерс» встретится с «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 26 ноября. Матч пройдет на спортивной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рейнджерс» — «Сент-Луис» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 25 очков в 19 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. «Блюз» располагается на 13-й строчке на Западе (у команды — 19 очков в 22-х играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз

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