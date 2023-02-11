Дебютный гол Тарасенко помог «Рейнджерс» победить «Сиэтл»

«Рейнджерс» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала дебютной за команду. Ему ассистировал соотечественник Артемий Панарин.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 68 очков и идут на 6-й строчке в Восточной конференции. «Сиэтл» с 63 очками занимают 5-ю строчку в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Голы: Тарасенко — 11 (Панарин), 2:49 — 1:0. Какко — 9 (Хытил, Лафренье), 5:01 — 2:0. Трочек — 15 (Крайдер, Линдгрен), 14:29 — 3:0. Труба — 4 (бол., Трочек, Какко), 21:03 — 4:0. Бьоркстранд — 10 (Толванен), 22:07 — 4:1. Зибанежад — 26 (бол., Крайдер, Фокс), 43:19 — 5:1. Маккэн — 24 (бол., Данн, Бьоркстранд), 45:59 — 5:2. Танев — 10 (Донато, Данн), 46:21 — 5:3. Линдгрен — 2 (мен., п.в.), 57:51 — 6:3.

Вратари: Шестеркин — Джонс (56:12 — 57:51).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (12+8+8) — 29 (10+9+10).

Наши: Кравцов (10.46/0/+1), Панарин (17.34/0/+1), Тарасенко (13.58/2/+1) — -.

11 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.