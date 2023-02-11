0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:43

Дебютный гол Тарасенко помог «Рейнджерс» победить «Сиэтл»

Евгений Козинов
Корреспондент
11 февраля. «Рейнджерс» — «Сиэтл» — 6:3. Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала дебютной за команду. Ему ассистировал соотечественник Артемий Панарин.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 68 очков и идут на 6-й строчке в Восточной конференции. «Сиэтл» с 63 очками занимают 5-ю строчку в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Голы: Тарасенко — 11 (Панарин), 2:49 — 1:0. Какко — 9 (Хытил, Лафренье), 5:01 — 2:0. Трочек — 15 (Крайдер, Линдгрен), 14:29 — 3:0. Труба — 4 (бол., Трочек, Какко), 21:03 — 4:0. Бьоркстранд — 10 (Толванен), 22:07 — 4:1. Зибанежад — 26 (бол., Крайдер, Фокс), 43:19 — 5:1. Маккэн — 24 (бол., Данн, Бьоркстранд), 45:59 — 5:2. Танев — 10 (Донато, Данн), 46:21 — 5:3. Линдгрен — 2 (мен., п.в.), 57:51 — 6:3.

Вратари: Шестеркин — Джонс (56:12 — 57:51).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (12+8+8) — 29 (10+9+10).

Наши: Кравцов (10.46/0/+1), Панарин (17.34/0/+1), Тарасенко (13.58/2/+1) — -.

11 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
Обсудить
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Американский разведчик указал на победу России над Западом
Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
«Теперь мы залпы слышим часто»
СМИ сообщили об изнасиловании несовершеннолетней наемниками из Польши
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Торонто» на выезде переиграл «Коламбус». Самсонов сделал 30 сэйвов

Тарасенко признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Сиэтл»