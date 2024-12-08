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Сегодня, 20:00

«Рейнджерс» — «Сиэтл»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен» встретятся в матче НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 8 декабря. Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, стартовое вбрасывание состоится в 21.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Рейнджерс» — «Сиэтл» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в ноябре, тогда победу одержал клуб из Нью-Йорка — 4:2.

«Рейнджерс» набрали 29 очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Сиэтл» провел 28 матчей и набрал 27 очков. 7 декабря «Рейнджерс» победили «Питтсбург» (4:2), а «Сиэтл» уступил «Нью-Джерси» (2:3).

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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