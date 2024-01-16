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Сегодня, 21:00

«Рейнджерс» — «Сиэтл»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Сиэтл» 17 января во Вконтакте начнется в 03.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 17 января «Рейнджерс» на домашней арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке примет «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Сиэтл» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Рейнджерс» с 56 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции после 42 игр. «Кракен» с 47 баллами находится на девятой строчке на Западе после 43 матчей. В последний раз команды встречались 22 октября 2023 года. Тогда «Рейнджерс» в гостях победили «Сиэтл» со счетом 4:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в текущем сезоне набрал 59 (27+32) очков в 42 матчах при показателе полезности «-1».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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