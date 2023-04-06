Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:19

«Рейнджерс» обыграли «Тампу». Панарин и Тарасенко набрали по одному очку

Евгений Козинов
Корреспондент
5 апреля. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 6:3.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» дома выиграли у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин забросил одну шайбу, а его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко сделал голевую передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

В составе гостей голевой передачей отметились защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отразил 31 из 37 бросков.

«Рейнджерс» набрали 103 очка и заняли 4-е место в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 6-й строчке — 96 очков.

Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Обсудить
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин реализовал большинство в матче с «Тампой»

Задоров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ