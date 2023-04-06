«Рейнджерс» обыграли «Тампу». Панарин и Тарасенко набрали по одному очку

«Рейнджерс» дома выиграли у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин забросил одну шайбу, а его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко сделал голевую передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

В составе гостей голевой передачей отметились защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отразил 31 из 37 бросков.

«Рейнджерс» набрали 103 очка и заняли 4-е место в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 6-й строчке — 96 очков.