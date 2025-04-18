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Сегодня, 04:33

«Рейнджерс» выиграли у «Тампы», Шестеркин сделал 27 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» переиграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Мика Зибанежад оформил дубль, а также по голу забили Венсан Трочек и Крис Крайдер.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 27 из 27 бросков по воротам.

«Рейнджерс» набрали 85 очков в 82 матчах и завершили регулярку на 11-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» с 3-й строчки (102 очка) вышла в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Трочек — 26 (мен., Д. Миллер), 21:02 — 1:0. Крайдер — 22 (Зибанежад, Куилль), 44:02 — 2:0. Зибанежад — 19 (К. Миллер), 52:50 — 3:0. Зибанежад — 20 (Крайдер), 56:24 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Йоханссон.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (2+11+9) — 27 (5+14+8).

Наши: Панарин (16.50/2/0) — Кучеров (13.43/3/-2).

18 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

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Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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