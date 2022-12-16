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НХЛ

Сегодня, 05:31

«Рейнджерс» обыграли «Торонто». Шестеркин отразил 21 бросок

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» выиграли у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Для команды Артемия Панарина эта победа стала пятой подряд.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 из 22 бросков по воротам.

Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных. Играл в этой встрече канадец Мэтт Мюррей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хытил — 7 (бол., Какко, Лафренье), 3:52 — 1:0. Бантинг — 7 (Кампф, Тимминс), 14:06 — 1:1. Веси — 4 (Трочек, Миллер), 35:33 — 2:1. Веси — 5 (п.в., Труба, Трочек), 58:47 — 3:1.

Вратари: Шестеркин — Мюррей (58:09 — 58:47).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (9+6+5) — 23 (9+4+10).

Наши: Кравцов (11.44/1/0), Панарин (17.04/3/-1) — -.

16 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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