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НХЛ

Сегодня, 05:38

«Рейнджерс» уступили «Торонто», Шестеркин пропустил шесть шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Торонто» со счетом 3:7.

В составе хозяев дубль оформил Блэйк Уилер, еще один гол на счету Мики Зибанежада, Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 29. У «Мэйпл Ливз» 4 (2+2) очка набрал Остон Мэттьюс, дубль у Митча Марнера, еще по шайбе забросили Конор Тимминс, Калле Ярнкрок и Давид Кампф, который забил в пустые ворота.

Панарин продлил результативную серию в домашних матчах НХЛ до 12 игр.

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Торонто» с 35 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)

Голы: Мэттьюс — 20 (Нюландер, Грегор), 3:52 — 0:1. Тимминс — 1 (Ярнкрок, Доми), 5:07 — 0:2. Уилер — 3, 5:42 — 1:2. Ярнкрок — 7 (Таварес), 15:20 — 1:3. Марнер — 10 (Мэттьюс, Лагессон), 15:41 — 1:4. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 36:30 — 2:4. Уилер — 4 (Зибанежад, Труба), 38:26 — 3:4. Марнер — 11 (бол., Райлли, Мэттьюс), 41:29 — 3:5. Мэттьюс — 21 (Нюландер, Маккейб), 57:11 — 3:6. Кампф — 4 (п.в., Броди), 58:33 — 3:7.

Вратари: Шестеркин (57:22 — 58:33) — Джонс.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (3+15+13) — 30 (11+8+11).

Наши: Панарин (20.50/1/-2) — -.

13 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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