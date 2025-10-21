«Рейнджерс» установили антирекорд НХЛ по голам в стартовых четырех домашних матчах сезона

«Рейнджерс» установили антирекорд НХЛ по количеству забитых голов в стартовых четырех домашних матчах сезона.

В первых четырех домашних играх команда из Нью-Йорка забросила одну шайбу. Это сделал российский нападающий Артемий Панарин в матче с «Миннесотой» (1:3).

Ранее «Рейнджерс» на своем льду уступили «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2).

Команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 7 очками в 8 матчах.