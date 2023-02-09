«Рейнджерс» обыграли «Ванкувер». Шестеркин сделал 22 сейва

«Рейнджерс» выиграли у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей.

«Рейнджерс» с 66 очками идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Ванкувер» располагается на 12-й строчке в Западной конференции — 44 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Крайдер — 21 (Трочек, Миллер), 6:53 — 1:0. Хытил — 19 (Какко, Миллер), 8:31 — 2:0. Гарлэнд — 10 (Хьюз), 17:36 — 2:1. Лафренье — 8 (Труба, Миллер), 26:23 — 3:1. Подколзин — 1 (Миллер), 36:06 — 3:2. Зибанежад — 25 (Труба, Панарин), 56:05 — 4:2. Петтерссон — 23 (Бовилье, Хьюз), 56:16 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Мартин (58:21 — 59:21, 59:42).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (7+7+7) — 25 (5+8+12).

Наши: Панарин (21.02/1/0) — Кузьменко (12.00/1/0), Подколзин (15.30/3/+1).

9 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.