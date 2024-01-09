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НХЛ

Сегодня, 05:39

«Рейнджерс» уступили «Ванкуверу», Панарин забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили дома «Ванкуверу» со счетом 3:6.

В составе хозяев дубль оформил Винсент Трочек, 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 25. У «Кэнакс» 4 (2+2) очка набрал Элиас Петтерссон, дубль у Нильса Хегландера, еще по голу забили Джей Ти Миллер и Брок Босер.

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 55 очками — на второй строчке «Запада».

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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