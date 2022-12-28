«Вашингтон» на выезде обыграл «Рейнджерс». Шестеркин сделал 26 сэйвов

Сегодня, 05:41
«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Вашингтону» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Юханссон — 9 (бол., Кузнецов, Густафссон), 8:44 — 0:1. Густафссон — 5 (Шири, Строум), 37:01 — 0:2. Эллер — 7 (Манта), 39:23 — 0:3. Шири — 11 (мен., п.в.), 56:58 — 0:4.
Вратари: Шестеркин (55:04 — 56:58) — Кемпер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (13+7+12) — 30 (8+15+7).
Наши: Кравцов (16.28/1/-1), Панарин (21.02/4/-2) — Алексеев (15.39/0/0), Кузнецов (15.45/4/0), Овечкин (17.32/1/+1), Орлов (23.27/0/+2).
28 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.