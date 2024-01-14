Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

«Рейнджерс» дома одержал победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин, который установил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за клуб, и Алексис Лафренье. Единственный гол гостей на счету Оши Ти Джея.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил этот матч. 38-летний россиянин из-за травмы нижней части тела также не принял участие в предыдущей игре против «Рейнджерс» (3:2), которая прошла 13 января.

«Рейнджерс» с 56 очками после 42 матчей занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Кэпиталз» 46 очков в 41 игре и 12-я позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Панарин — 27 (Трочек, Труба), 0:50 — 1:0. Лафренье — 11 (Шнайдер), 19:10 — 2:0. Оши — 4 (Строум, Пачиоретти), 31:03 — 2:1.

Вратари: Шестеркин — Линдгрен (58:27 — 59:36, 59:38).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (10+11+10) — 25 (6+12+7).

Наши: Панарин (18.47/4/+2) — Кузнецов (21.02/4/-1).

14 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.