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Сегодня, 05:29

«Рейнджерс» победили «Вашингтон». Панарин набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
28 декабря. «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:1.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» на своем льду переиграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции — 49 очков. «Вашингтон» идет на 8-й строчке — 39 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Манта — 11 (Сандин, Протас), 24:12 — 0:1. Миллер — 6 (Зибанежад, Панарин), 27:03 — 1:1. Панарин — 19 (бол., Трочек, Зибанежад), 32:08 — 2:1. Шнайдер — 3 (Линдгрен, Веси), 32:48 — 3:1. Миллер — 7 (Крайдер, Уилер), 46:54 — 4:1. Лафренье — 10 (Фокс, Миллер), 51:15 — 5:1.

Вратари: Шестеркин — Кемпер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (7+11+13) — 26 (10+10+6).

Наши: Панарин (19.02/1/+2) — Кузнецов (13.03/0/-1), Мирошниченко (12.42/2/-2), Овечкин (16.50/3/-1).

28 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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