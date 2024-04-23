«Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ в ночь на 24 апреля. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Вашингтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире встречу можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Нью-Йорк» выиграл в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 4:1.

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