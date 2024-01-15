«Рейнджерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» и «Вашингтон» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла в Нью-Йорке 14 января и завершилась победой хозяев — 2:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин и Алексис Лафренье. Единственный гол гостей на счету Оши Ти Джея.

«Рейнджерс» с 56 очками после 42 матчей занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Кэпиталз» 46 очков в 41 игре и 12-я позиция.