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Сегодня, 00:14

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

Алина Савинова
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«Рейнджерс» и «Вашингтон» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла в Нью-Йорке 14 января и завершилась победой хозяев — 2:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин и Алексис Лафренье. Единственный гол гостей на счету Оши Ти Джея.

«Рейнджерс» с 56 очками после 42 матчей занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Кэпиталз» 46 очков в 41 игре и 12-я позиция.

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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