«Рейнджерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Рейнджерс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграли «Вашингтон» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе хозяев отличились Мэттью Ремпе, Артемий Панарин, Джимми Веси и Крис Крайдер, вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21. У «Кэпиталз» гол на счету Мартина Фехервари, форвард Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-1».

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