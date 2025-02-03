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Сегодня, 04:49

«Рейнджерс» победили «Вегас», у Панарина три очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома победили «Вегас» со счетом 4:2.

В составе хозяев отличились Алексис Лафренье, Мика Зибанежад, КеАндре Миллер и Артемий Панарин, который набрал 3 (1+2) очка. У «Голден Найтс» дубль оформил Джек Айкел, Павел Дорофеев сделал голевой пас.

В текущем сезоне Панарин провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков.

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Вегас» с 68 очками — на четвертой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вегас» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Айкел — 17 (бол., Стоун, Дорофеев), 19:41 — 0:1. Лафренье — 14 (Фокс, Смит), 21:18 — 1:1. Айкел — 18 (Колесар, Теодор), 29:16 — 1:2. Зибанежад — 10 (бол., Д. Миллер, Панарин), 45:04 — 2:2. К. Миллер — 4 (Зибанежад, Панарин), 51:33 — 3:2. Панарин — 22 (бол., Зибанежад, Д. Миллер), 58:19 — 4:2.

Вратари: Куик — Хилл (58:25).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 28 (7+9+12) — 36 (14+15+7).

Наши: Панарин (20.00/4/+1) — Барбашев (16.59/1/-1), Дорофеев (14.26/1/-1).

3 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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