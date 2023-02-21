«Рейнджерс» уступили «Виннипегу», у Тарасенко результативная передача

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Виннипегу» со счетом 1:4.

В составе команды из Нью-Йорка отличился Винсент Трошек с передачи Владимира Тарасенко, вратарь Игорь Шестеркин отразил 17 бросков из 21. У «Джетс» дубль оформил Марк Шайфли, 3 (1+2) очка набрал Кайл Коннор, еще один гол забил Пьер-Люк Дюбуа.

После этого матча «Рейнджерс» с 75 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 71 очком — на третьей строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Виннипег» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Дюбуа — 24 (бол., Моррисси, Элерс), 5:12 — 0:1. Шайфли — 33 (Коннор, Пионк), 16:32 — 0:2. Коннор — 26 (Эпплтон, Моррисси), 26:04 — 0:3. Трочек — 16 (Тарасенко), 31:00 — 1:3. Шайфли — 34 (Коннор, Эпплтон), 55:29 — 1:4.

Вратари: Шестеркин — Хеллибак.

Штраф: 7 — 13.

Броски: 51 (20+12+19) — 21 (9+4+8).

Наши: Панарин (22.26/2/+1), Тарасенко (19.48/3/+1) — -.

21 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.