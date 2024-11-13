Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Рейнджерс», Шестеркин пропустил 5 шайб

«Виннипег» на выезде обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Джетс» одержали седьмую победу подряд.

Российский нападающий гостей Владислав Наместников в середине третьего периода отметился голом. Он достиг отметки в 12 (5+7) очков в сезоне.

Российский форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин отметился голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 22 (10+12) очков.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 30 очками лиирует в Западной конференции. «Рейнджерс» располагается на 6-й строчке — 19 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Голы: Шайфли — 8 (Моррисси), 0:57 — 0:1. Куилль — 5 (Шнайдер, Хытил), 13:07 — 1:1. Виларди — 7 (бол., Элерс, Пионк), 28:58 — 1:2. Лафренье — 6 (бол., Фокс, Панарин), 32:51 — 2:2. Коннор — 10 (Пионк), 36:03 — 2:3. Шайфли — 9 (Демело, Коннор), 41:08 — 2:4. Какко — 2 (Куилль, Шнайдер), 41:40 — 3:4. Наместников — 5 (Элерс), 53:08 — 3:5. Коннор — 11 (п.в., Самберг, Пионк), 59:40 — 3:6.

Вратари: Шестеркин (57:54 — 59:40) — Хеллибак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (12+16+8) — 33 (10+11+12).

Наши: Панарин (23.09/5/-4) — Наместников (13.40/4/0).

13 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.