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НХЛ

20 марта, 04:43

«Рейнджерс» проиграли «Виннипегу». Шестеркин сделал 23 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 93 очками лидирует в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 3-й строчке в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы: Шайфли — 20 (Иафалло, Шмидт), 24:04 — 0:1. Веннберг — 10 (бол., Лафренье, Рословик), 29:30 — 1:1. Коннор — 30 (бол., Монахэн, Тоффоли), 32:18 — 1:2. Шайфли — 21, 37:55 — 1:3. Лафренье — 20 (Фокс, Трочек), 58:06 — 2:3. Шайфли — 22 (п.в., Моррисси, Монахэн), 59:51 — 2:4.

Вратари: Шестеркин (57:11 — 58:06, 58:22 — 59:51) — Хеллибак.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (13+11+16) — 27 (9+11+7).

Наши: Панарин (19.54/2/0) — Наместников (11.34/1/0).

20 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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