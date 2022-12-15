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НХЛ

15 декабря, 16:58

«Рейнджерс» восьмой год подряд признается самым дорогим клубом НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первое место в списке занял «Рейнджерс», который оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Клуб из Нью-Йорка восьмой год подряд признается самым дорогим.

На второй строчке расположился «Торонто» (2 миллиарда). Третьим стал «Монреаль» — 1,85 миллиарда. «Вашингтон» в рейтинге занимает девятое место.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказался на 21-м месте — 470 миллионов долларов.

Топ-10 рейтинга:

1. «Рейнджерс» — 2,2 миллиарда долларов

2. «Торонто» — 2 миллиарда

3. «Монреаль» — 1,85

4. «Чикаго» — 1,5

5. «Бостон» — 1,4

6. «Лос-Анджелес» — 1,3

7. «Эдмонтон» — 1,275

8. «Филадельфия» — 1,25

9. «Вашингтон» — 1,2

10. «Сиэтл» — 1,05

Источник: Forbes
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
3
12
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