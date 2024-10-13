Панарин оформил дубль в проигранном матче «Рейнджерс» против «Юты»

«Юта» в овертайме обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Победная шайба на счету Клэйтона Келлера.

Российский нападающий нью-йоркской команды Артемий Панарин отметился двумя заброшенными шайбами. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 20 из 26 бросков по своим воротам.

«Юта» выиграла 3 из 3 матчей на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Рейнджерс» с 3 очками идут на 5-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Юта» — 5:6 ОТ (1:1, 3:4, 1:0, 0:1)

Голы: Хэйтон — 3 (Келлер, Шмальц), 3:43 — 0:1. Панарин — 1 (Лафренье), 8:38 — 1:1. Макбэйн — 1 (Колячонок, Кули), 21:48 — 1:2. Панарин — 2 (бол., Фокс, Трочек), 23:51 — 2:2. Келлер — 2 (Керфут), 26:02 — 2:3. Стенлунд — 1 (Маччелли), 28:38 — 2:4. Миллер — 1 (Фокс), 29:18 — 3:4. Гюнтер — 5 (бол., Шмальц, Хэйтон), 33:59 — 3:5. Шнайдер — 1 (Труба, Куилль), 37:59 — 4:5. Куилль — 1 (Фокс, Какко), 52:56 — 5:5. Келлер — 3, 64:05 — 5:6.

Вратари: Шестеркин — Ингрэм.

Штраф: 28 — 26.

Броски: 34 (8+11+14+1) — 26 (6+10+8+2).

Наши: Панарин (24.17/4/-1) — Сергачев (28.48/0/+1).

13 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.