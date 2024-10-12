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12 октября, 22:20

«Рейнджерс» — «Юта»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Рейнджерс» и «Юта» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Рейнджерс» сыграет с «Ютой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 13 октября. Матч пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Следить за матчами лиги в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Юта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Рейнджерс» в сезоне-2023/24 выиграли регулярный чемпионат и уступили «Флориде» в финале Восточной конференции. В первом матче этого регулярного чемпионата команда россиян Игоря Шестеркина и Артемия Панарина на выезда победила «Питтсбург» (6:0).

«Юта» дебютирует в НХЛ после переезда клуба «Аризона Койотис» в Солт-Лейк-Сити. В новом сезоне команда россиянина Михаила Сергачева одержала две победы — дома над «Чикаго» (5:2) и на выезде над «Айлендерс» (5:4 ОТ).

ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Юта

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