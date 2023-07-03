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Сегодня, 11:36

Римашевский: «Рад, что меня выбрал «Сан-Хосе». Этот клуб был для меня в приоритете»

Алина Савинова
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Нападающий системы московского «Динамо» Егор Римашевский поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2023.

«Эмоции от драфта положительные. Рад, что меня выбрал «Сан-Хосе». Этот клуб был для меня в приоритете. «Аризона» еще связывалась со мной. Во время драфта «акулы» поздравили меня, а я написал, что рад стать частью их команды. Это хорошая команда, она показывает хороший хоккей. У меня есть еще два года в «Динамо». Надо закрепиться в КХЛ, состояться здесь как игрок, и потом уже туда ехать. Думаю, мне подскажут, когда надо будет ехать», — цитирует Римашевского «РБ Спорт».

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2023 года «Сан-Хосе» под 203-м номером. Мероприятие проходило с 28 по 29 июня в Нашвилле (США).

В минувшем сезоне «Сан-Хосе» занял последнее в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 68 матчах, и не вышел в плей-офф НХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-rimashevskij-rad-chto-menya-vy-bral-san-hose-e-tot-klub-by-l-dlya-menya-v-prioritete/
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