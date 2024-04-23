Бриндамор — о победе над «Айлендерс»: «Такие матчи бывают раз в жизни»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал волевую победу команды над «Айлендерс» (5:3, 2-0) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Это был особенный вечер, несомненно. Это одна из тех игр, о которых мы будем вспоминать долгое время. Такие матчи бывают раз в жизни. Мы вышли на третий период, уступая две шайбы, так что это не было полной катастрофой. Парни чувствовали себя хорошо за счет своей игры», — приводит слова Бриндамора сайт НХЛ.

«Каролина» повела в серии со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 26 апреля в Элмонте и начнется в 2:30 мск.